Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı!

Adı Fenerbahçe ile anılan Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun sarı lacivertli takımda oynamayı çok istediği söyledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı.



TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.



"Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor"

İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.

Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti.



Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktardı.