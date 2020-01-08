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Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarını atadı! Tek adam esprisini patlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı il başkanları sunumu yaptı. Sunumdan sonra Erdoğan espiriyi patlattı.

AK Parti'de değişim rüzgarları başlamışken yetersiz bulunan il başkanları da değişiyor. Bu değişiklik kapsamında yeni il başkanlarının atanması için gerekli liste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı il başkanları sunumu yaptı. AK Parti MYK ve MKYK toplantıları ise, AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.

Birçok konunun gündeme geldiği toplantılarda, yeni il başkanları da görüşüldü.

"Kılıçdaroğlu gibi miyim ben"

Yeni atanan il başkanlarıyla ilgili sunum yapan AK Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, her atamayı "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır." şeklinde yapınca Erdoğan espiriyi patlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; bu sözlere karşılık "Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani." diyerek espriyle karşılık verdi.

Avukat lobisi kırıldı

Yeni atanan il başkanlarının çoğunun mühendis olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kandemir ise "Avukat lobisini kıralım istedik." dedi.

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