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Fernando Muslera'ya sürpriz talip! Kesenin ağzını açtılar

Arjantin basını, Gremio’nun Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera'yı istediğini yazdı. Gremio, Muslera transferi için kesenin ağzını açtı.

Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da flaş Muslera iddiası ortalığı karıştırdı.

Fernando Muslera'yı gündemine aldı
Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte Fernando Muslera'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti.

Kesenin ağzı açıldı
Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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