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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişim! Çok sayıda bürokrat görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik koltuklarda oturan çok sayıda bürokrat görevden alındı. Çoğunlukla genel müdür yardımcılarının görevden alındığı kararda Milli Piyango Genel Müdürü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Genel Müdür yardımcısının görevden alınması dikkat çekti.

Görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarında pek çok kritik noktadaki isim artık koltuğunda oturmayacak.

Özelleştirmede görevden alma

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bu görevden almalar içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ergin İçenli'nin de görevinden alınması dikkat çekiyor.

Milli Piyango Genel Müdürü koltuğunu kaybetti

Özelleştirilen Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak da görevinden alındı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı da...

Vergi toplama açısından çok kritik bir merkez olan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevden alınan isimler

-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları, Murat Uğurlu, Ali Karatürk, Abdulkadir Bahadır Yıldız

-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım

-Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz

-Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karası, Murat Kayacı

-Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak. Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı, Halit Tutak

-Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk

-Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul

-Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik.

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