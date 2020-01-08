HABER /  YEREL

Bilecik'te doğalgaz patlaması: Yaralılar var

BİLECİK'te bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Belediye Sokağı'nda 8 katlı bir binada, Afganistan uyruklu Erhan G'nin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kombisi patladı.

Patlamanın etkisiyle binada bulunan üniversite öğrencileri B.T, N.Y, M.K, İ.Ç, P.H. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tahliye edilen yaralılar, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hasan Ruhani'den yeni saldırı sinyali: Amerika Süleymani'nin elini kesebilir ama...
Abdullah Gül uzun süre sonra ilk defa röportaj verdi ABD'yi uyarmıştık
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişim! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar AK Parti MYK'da söyledi
İran dini lideri Hamaney canlı yayında açıkladı bir şeyler daha da ileriye gidebilir
Vladimir Putin Türkiye'ye geldi! ABD İran gelişmelerini otelden takip ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
TESK Başkanı Palandöken: Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürülmeli dedi
ABD'nin üssleri nerede ABD'nin kaç tane askeri üssü var?
NASA'dan çarpıcı keşif! Yaşama elverişli bir öte gezegen bulundu
Dakar Rallisi’nde Carlos Sainz liderliği ele geçirdi
10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır MEB ilkatama ekranı
Yorumlar