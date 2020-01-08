Oyuncu bilgisayarı Razer Tomahawk tanıtıldı

Intel’in Ghost Canyon NUC olarak adlandırdığı yeni küçük modüler bilgisayarını CES 2020’de tanıtmasından birkaç saat sonra Razer’dan şaşırtıcı bir sürpriz geldi.

Geleneksel bir anakart yerine Intel Compute Element kullanılıyor. Bu sayede küçük boyutlara rağmen ilerleyen dönemde donanımı yükseltmek oldukça kolay. RGB ışıklardan keskin hatlara kadar günümüz oyuncu bilgisayarlarında standart hale gelen görünümün aksine, Tomahawk’ın tasarımı minimalist bir yapıda.

Ekran kartı rahatça görülebiliyor

Alüminyum gövdeye sahip olan bilgisayarın her iki tarafında temperli cam yer alıyor. Bu sayede dikey bir şekilde yerleştirilen ekran kartı rahatça görülebiliyor. Herhangi bir donanımı değiştirmek için yapmanız gereken oldukça basit.

Kaydırma ve kilit mekanizması sayesinde tornavidaya ihtiyaç duymadan kasayı açabiliyorsunuz. Razer’ın bu yeni bilgisayarı NUC 9 Extreme Compute Element üzerine inşa edilirken küçük boyutlarına rağmen 9.nesil Intel Core-H işlemci, 64 GB’a kadar RAM ve GeForce RTX 2080 Super ile kullanıcı karşısına çıkabiliyor.

RAM, SSD, Ekran kartı ve fanları yükseltmek oldukça kolayken, zamanı geldiğinde NUC’un kendisini bile değiştirebilirsiniz. Bu yılın ilk yarısında satışa sunulacak olan ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.