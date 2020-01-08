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Türkiye ABD ve İran için harekete geçiyor Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek

ABD ve İran arasında başlayan ve bütün Ortadoğu ülkelerini tehdit eden gerginlik için Türkiye bir son dakika kararıyla harekete geçiyor. Türkiye gerginliğin azaltılması için girişimlerde bulunacak.

Ortadoğu üçüncü dünya savaşının eşiğinde...ABD ve İran arasında resmen savaş başladı. Karşılıklı intikam açıklamaları yapılırken bölge ülkelerinin hepsini içine alabilecek büyük bir savaştan korkuluyor.

Türkiye'den önemli adım

ABD ve İran arasındaki gelişmeler yaşanırken ne yapacağı merak konusu olan Türkiye'den adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede neler konuşulacak?

Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.

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