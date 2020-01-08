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Graham ABD başkanı Donald Trump'la telefonda görüşüp tehdit etti

ABD'nin önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerinden Lindsey Graham, İran misillemesinin ardından Başkan Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını Twitter hesabından paylaştı.

Başkan Trump’tan telefon aldığını söyleyen Graham, “Füzeler İran’dan fırlatıldı. Başkan’ın karşılık vermek için yetkisi var. Son 40 yıldır Orta Doğu’da bir kanser olan rejim tarafından yapılan bir savaş hamlesiydi. İsrail’i imha etmek istediklerini söylediklerinde şaka yapmıyorlar” dedi.

Graham, Tahran Yönetimi’ne yönelik “İran’da televizyon izliyorsanız, rejimin ekonomik varlığını sürmesi bağlamında kaderiniz kendi ellerinizde” ifadesini kullandı.

Lindsey Graham, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın İranlılar tarafından kandırıldığını fakat Trump’ın kandırılamayacağını da sözlerine ekledi.

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