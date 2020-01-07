İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ne zaman bitecek?

ORTALAMA 60 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde salı saat 07.00 itibari ile en fazla yağış, Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kilogram/metrekare), Şişli (100 kilogram/metrekare), Beykoz (kilogram/metrekare) ilçelerinde ölçüldü. En az yağışlar Silivri (25 kilogram/metrekare), Büyükçekmece Kamiloba (38 kilogram/metrekare) gibi batı ilçelerimizde kaydedildi. İl genelinde ortalama 60 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.