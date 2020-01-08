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Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü

Anadolu Ajansı

YEMEN ordusu Taiz kentinde Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Taiz cephesi basın merkezinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 17. Piyade Tugayına bağlı birliklerin Taiz'in ed-Dabab bölgesinde Husilere ait bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi. Basın merkezi konuyla ilgili detaylı bilgi vermezken, Husilerden henüz  bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Ocak Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cevf kenti yakınlarında Suudi Arabistan sınırında tespit edilen CH-4 tipi bir İHA'nın yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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