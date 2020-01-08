Balistik füze nedir etkisi ne kadar balistik füze gücü ve etkileri

İran, ABD'nin Irak'ta bulunan 2 askeri üssünü 13 balistik füze ile vurdu. 3. dünya savaşı olarak servis edilen bu olaydan sonra balistik füze nedir, balistik füze etkisi ne kadar ve balistik füze gücü nasıl araştırmaları başladı.

İran ABD'nin 2 üssünü balistik füzelerde vurdu. En caydırıcı silahlar arasında olan balistik füzenin kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak 4 farklı tipi var. Nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulundurabilen balistik füze hakkında bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

Balistik füze nedir: Balistik füze güç sistemine sahip olan ve bu sistemin elde ettiği hareketle hedefine yönelen, üzerlerinde nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulundurabilen güdümlü ya da güdümsüz füze sistemine denir.

Başlıklar nedeniyle de balistik füze zararları değişmektedir. Ayrıca balistik kavramı, füzelerin ve mermilerin hareketlerini analiz eden bir bilim dalıdır.

Kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak koşulu ile 4(dört) tiptedir.

Tarihteki yeri ise; İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Nazi Almanyası'nın 1942'nin sonlarına doğru geliştirdiği ve Adolf Hitler'in intikam silahları adını verdiği V-1 ve V-2'ler ile tarihte ortaya çıkmıştır.

V-1'ler basit bir yönlendirmeyle 2500-3000 feet aralığında 500 km'ye yakın hızlarda 1 ton patlayıcı taşıyabilmektedir.

Balistik füze menzili nedir: Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan sistemdir.