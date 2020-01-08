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Kongo'da 6 bin kişi kızamıktan öldü

İhlas Haber Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2019'dan bu yana etkili olan kızamık salgını nedeniyle 6 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2019 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgınından 6 kişinin öldürdüğü duyurdu. Kızamık salgınını durdurmak için daha fazla fona ihtiyaç olduğu ifade edilen WHO'nun açıklamasında, “Fon eksikliği, salgınla başarılı bir şekilde mücadele etmek için büyük bir engel olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

40 milyon dolara ihtiyaç var
Açıklamada, kızamık salgınıyla mücadele etmek için şimdiye kadar 27,6 milyon dolar harcandığı, 6 -14 yaş arasındaki çocuklara aşı yapmak için 40 milyon dolara daha ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2019'un başından bu yana yaklaşık 310 bin şüpheli kızamık vakası kaydedildi.
Ülkedeki sağlık çalışanları uzak bölgelere erişimde sorunlar yaşıyor, silahlı grupların faaliyet gösterdiği alanlarda aşılama oranları ise çok düşük oluyor.

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