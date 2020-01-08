ABD Başkanı Trump 52 hedefi vurma kararından geri adım attı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki kültürel hedefleri vurulabilecekleri açıklamasından geri adım attı ve uluslararası hukuka uyacaklarını söyledi.

ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi Ortadoğu'da savaş kapılarını sonuna kadar açtı. Twitter'dan İran'ı ülkedeki kültürel varlıkların da dahil olduğu 52 hedefi vurmakla tehdit eden ABD Başkanı Trump bu kararından geri adım attı.

Hukuk normlarına uyacaklarını söyledi

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada askeri saldırılarda kültürel noktaların hedef alınmasından kaçınılması konusundaki uluslararası hukuk normlarına uyacaklarını belirtti.

52 İran hedefini vurmakla tehdit etmişti

Başkan Trump, Süleymani'nin öldürülmesinden bir gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Süleymani'nin ABD vatandaşı ve İranlı binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek, İran'ın saldırması halinde aralarında kültürel varlıkların da yer aldığı 52 İran hedefini vurmakla tehdit etmişti.