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David Beckham'ın takımı Arda Turan'ı istiyor

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran ve adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'a ABD MLS'te David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami talip oldu.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan, dün Medipol Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

ABD ve Katar'dan da teklif var
Barcelona'ya dönme ihtimali olmayan tecrübeli futbolcu, önceliği Galatasaray'a verdi. Sarı-kırmızılı kulübün hakkında vereceği kararı bekleyen yıldız oyucuya, ABD ve Katar'dan da teklif var. 

Tercihi ABD olabilir
MLS'te David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediği 32 yaşındaki futbolcuya, Katar ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi. Şayet Arda Galatasaray'a gidemezse tercihinin ABD'den yana olacağı gelen haberler arasında.

Barcelona kapısı kapalı
İspanyol Marca Gazetesi özel haberinde, Arda'nın Barcelona ile sözleşmesinin devam ettiğini ancak geri dönmeyeceğini yazdı. Barça tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun da gitmek istemediği kaydedildi. Karşılıklı olarak görüşülüp sözleşmenin feshedilmesinin yakın olduğu bildirildi.

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