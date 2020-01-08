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WhatsApp'a gelen kutlama mesajlarında virüs olabilir

WhatsApp ile ilgili her gün yeni bir virüs iddiası ortaya atılıyor. Son günlerde ise özel günlerde gönderilen kutlama mesajlarının içine gizlenen virüsler konuşuluyor.

Son günlerde ortaya atılan WhatsApp'ta yeni yıl virüsü olduğu her ne kadar bir aldatmaca olsa da, uzmanlar özel günlerde WhatsApp gibi uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Virüsler kullanıcıları zararlı siteye götürüyor

Sputnik’in Gizchina.com portalındaki haberden aktardığına göre, basit yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor. Zararlı siteye giriş yapıldıktan sonra hackerler, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşıyor.

Bununla beraber rahatsız edici reklamlar, kişisel veri talepleri ve bazı servislere üyelik teklifleri de sürekli kullanıcının karşısına çıkmaya başlıyor.

‘Yeni yıl virüsü' çok basit bir aldatmaca olsa da WhatsApp'ın en popüler mesajlaşma uygulaması olması nedeniyle bu tür virüslerin bu uygulama üzerinden yayılması daha kolay hale geliyor.

Uzmanlar, dikkatli olmayı ve gelen kutlama mesajlarına tıklayıp bağlantıları takip etmemeyi, hatta bilinmeyen kaynaktan gelen tüm mesajları engellemeyi tavsiye ediyor.

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