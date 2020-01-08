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PKK'nın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü MİT-TSK tarafından etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede son dakika haberi geldi. Örgütün en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldı

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü "Zilan Kobani" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Terörist Esme Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.

Öcalan tarafından askeri eğitime alındı

1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15'te PAJK Koordinasyon sorumluluğuna getirilen teröristin 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.

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