Sırrı Süreyya Önder cezaevi anısını anlattı! Doktor HDP'ye şerefsiz deyince...

2018 yılının sonunda cezaevine giren ve 4 Ekim 2019'da tahliye olan Sırrı Sürayya Önder, Kandıra Cezaevi'ndeki anılarını anlattı. Önder, cezaevindeyken ameliyat olmak için gittiği doktorun HDP'ye 'şerefsiz' demesi üzerine ameliyat olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'a konuşan Önder ameliyat olmaktan vazgeçtiği sürecin detayları hakkında da konuştu.

O şerefsiz partide ne işiniz var?

Sırrı Süreyya Önder şunları aktardı; "Ben cezaevinde ameliyat olmaya karar vermiştim 2-3 sene kalırım diye. Sevkimde hiçbir sorun çıkmadı. Orada doktora ameliyat hakkında birkaç soru sordum bana şöyle dedi; 'Biz sizi kişi olarak seviyoruz. Bize güvenin ama o şerefsiz partide ne işiniz var.' Bana 1-2 ilaç yaz ben geri gideyim dedim. Beni sevdiğini samimi olduğunu düşünüyorum ama bir hekimin böyle bakmaması lazım."