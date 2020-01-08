İran Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurdu parçaları bakın nereye düştü
Iran ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İran’ın füze saldırısında can kaybı olmadığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed ve Erbil üslerini onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.
Pentagon: 12'den fazla balistik füzeyle hedef alındı
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD saatiyle akşam 17.30 (TS 01.30) sularında İran'ın Irak'taki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini 12'den fazla balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi. "Bu füzelerin İran'dan ateşlendiği, Ayn el Esad'la ve Erbil'de ABD ordu ve koalisyon personelinin bulunduğu en az iki askeri üssü hedef aldığı açık" denildi.
''İran’ın Saldırılarında Varsa da Çok Az Zayiat Var''
Amerikalı bir yetkili de, İran’ın füze saldırılarında, “varsa da çok az zayiat olduğunu” söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Pentagon'daki bir brifing öncesinde yaptığı açıklamada, İran’ın saldırılarında 15 füzenin fırlatıldığını söyledi. Füzelerden 10’unun Irak’ın batısındaki Anbar bölgesinde bulunan Ayn el Esad hava üssünü vurduğu, birinin de kuzeyde yarı özerk Kürt bölgesinin Erbil kentindeki bir üsse isabet ettiği belirtildi. Dört füzenin ise hedeflerini vuramadığı bilgisi verildi. Yetkili, üslerde halen zarar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Bölgesel Kürt yönetiminden açıklama: Can ve mal kaybı yok
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran’ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu. Öte yandan IKBY’nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.