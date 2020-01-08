İran Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurdu parçaları bakın nereye düştü

''İran’ın Saldırılarında Varsa da Çok Az Zayiat Var''

Amerikalı bir yetkili de, İran’ın füze saldırılarında, “varsa da çok az zayiat olduğunu” söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Pentagon'daki bir brifing öncesinde yaptığı açıklamada, İran’ın saldırılarında 15 füzenin fırlatıldığını söyledi. Füzelerden 10’unun Irak’ın batısındaki Anbar bölgesinde bulunan Ayn el Esad hava üssünü vurduğu, birinin de kuzeyde yarı özerk Kürt bölgesinin Erbil kentindeki bir üsse isabet ettiği belirtildi. Dört füzenin ise hedeflerini vuramadığı bilgisi verildi. Yetkili, üslerde halen zarar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.