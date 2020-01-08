Ev alacaklar dikkat! Ziraat Katılım kredi faizini yüzde 0,79'a indirdi

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Ziraat Katılım, sıfır konutlar için 500 bin lira-120 ay vadeye kadar uygulanacak kredi faizini itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Aylık yüzde 0,79 olacak

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, sıfır konutlarda 500 bin liraya ve 120 ay vadeye kadar uygulanacak finansman oranının aylık yüzde 0,79 olacağı belirtildi.

Sıfır konutlarda geçerli olacak

Açıklamada, "Sıfır konutların finansmanı kapsamında hazırlanan konut finansmanında, konutun tespitinde konut üreticisi, müteahhit ve/veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen koşulu aranacaktır" denildi.