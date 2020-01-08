Dünyanın konuştuğu İran saldırısının görüntüleri kafa karıştırdı
İRAN 'dan fırlatılan ABD ve Koalisyon güçlerini hedef alan füzeler Erbil'e 80 km mesafedeki Bardaraş ilçesinin kırsal alanına düştü. Güvenlik güçleri, füzelerin düştüğü alanda incelemelerde bulundu.
Kasım Süleymani suikastıyla alev topuna dönen Ortadoğu'da İran beklenen hamlesini yaptı, Irak'taki ABD üslerine füzeler ateşledi. İran devlet televizyonu, saldırılarda 80 'Amerikalı terörist'in öldüğünü, fırlatılan 15 füzenin tamanının hedeflere isabet ettiğini duyurdu.
ABD'li yetkililer ise, saldırılarda hiçbir ABD'li askerin yaşamını yitirmediğini söyleyerek İran'ı yalanlıyor. Uluslararası haber ajanslarının peş peşe geçtiği 'son dakika' haberlerine göre, ABD'nin başını çektiği koalisyonun ana merkezini hedef alan füzeler boş alana düştü. İlk fotoğraflar geldi.
Anadolu Ajansı, İran'ın ABD'nin başını çektiği koalisyon merkezine fırlattığı füzelerin ilk fotoğraflarını servis etti.Fotoğraflara göre, füzeler Erbil'e 80 km mesafedeki Bardaraş ilçesinin kırsal alanına düştü. Füzenin düşmesi sonucu can kaybı yaşanmadı ancak bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı.
Iraklı güvenlik güçleri, füzelerin düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Reuters'ın servis ettiği karede, bölgede yaşayanların füzenin düştüğü alanın etrafında toplanmasını gösteriyor.