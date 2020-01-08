Dünyanın konuştuğu İran saldırısının görüntüleri kafa karıştırdı

Anadolu Ajansı, İran'ın ABD'nin başını çektiği koalisyon merkezine fırlattığı füzelerin ilk fotoğraflarını servis etti.Fotoğraflara göre, füzeler Erbil'e 80 km mesafedeki Bardaraş ilçesinin kırsal alanına düştü. Füzenin düşmesi sonucu can kaybı yaşanmadı ancak bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı.