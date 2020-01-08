Erdoğan-Putin zirvesi! Masada kritik konular vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi sona erdi. Görüşmede ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

Masadaki konular

İki liderin görüşmede ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor. İki liderin Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

"Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı” kitabını takdim etti.

-İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitap, “Doğu Akdeniz’in Jeopolitik Önemi”, “Doğu Akdeniz’in Hidrokarbon Potansiyeli”, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Konusundaki Pozisyonu”, “Doğu Akdeniz’e İlişkin AB, GKRY ve Yunanistan’ın Tutumu” ve “Türkiye-Libya Mutabakatı” bölümlerinden oluşuyor.

-Kitapta Doğu Akdeniz’in tarih boyunca ve günümüzde nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuluyor. Bununla birlikte Doğu Akdeniz’in hidrokarbon potansiyeli, farklı raporlardan elde edilen verilerle ve görsellerle detaylı bir şekilde ele alınıyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar temelinde detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, Türkiye ve KKTC’nin sahip olduğu hakların ve meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor.



-AB, GKRY ve Yunanistan’ın haksız hamlelerinin de incelendiği kitapta, söz konusu çıkışların Türkiye bağlamında ne ifade ettiği ve uluslararası anlaşmalar kapsamında nasıl bir karşılığı olduğu da anlatılıyor.

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakatı siyasi, hukuki ve ekonomik olarak birçok açıdan inceleyen kitap, tüm sürecin ve mutabakatın potansiyel sonucunun detaylı bir sunumunu ortaya koyuyor.