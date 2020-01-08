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Irak Başbakanı'ndan çarpıcı açıklama: Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran'ın ABD üssüne füzelerle saldırmadan önce kendilerine bilgi verdiğini ancak tam konum paylaşmadığını açıkladı.

Amerikan askerlerinin hedef alınacağını öğrendiklerini ancak Tahran'ın hangi noktalara saldıracağına dair bilgi vermediğini söyleyen Irak Başbakanı Abdülmehdi, saldırıdan haberdar olur olmaz Irak güçlerini uyardığını belirterek Irak veya koalisyon güçlerinden yaralanan asker olmadığını açıkladı.

Irak ordusundan yapılan açıklamada ise "Yarım saat içerisinde topraklarımıza 22 füze atıldı" ifadelerine yer verildi.

"Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım"

Irak ordusunun herhangi bir kayıp vermediğini aktaran Başbakan Abdülmehdi, şunları kaydetti: Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım. Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım. Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor.

22 füzeli saldırı gerçekleşti

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti" ifadesi kullanıldı.

Irak güçlerinden ölü yok

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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