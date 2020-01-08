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Guardiola Merih Demiral için çıldırıyor! Rekor teklife bakın

Manchester City, Merih için teklifini 45 milyon euro'ya çıkarabilir ancak Agnelli, Nedved, Paratici ve hepsinden öte Sarri Merih'i göndermek istemiyor. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola, Juventus forması Merih Demiral için çıldırıyor.

Merih için 45 milyon Euro
Manchester City, Merih için teklifini 45 milyon euro'ya çıkarabilir ancak Agnelli, Nedved, Paratici ve hepsinden öte Sarri Merih'i göndermek istemiyor. 

Nedved'den Merih'e övgü
Juventus’un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı Pavel Nedved, milli futbolcu Merih Demiral’a övgüler yağdırdı. Nedved, “Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor” dedi.

"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor''
Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor.”

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