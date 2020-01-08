Fenerbahçe'nin anlaştığı Simon Falette İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığını Gineli stoper İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen stoper Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.

Gineli stoper İstanbul'a geldi

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi.

Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor

Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekipten resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor.