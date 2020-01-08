Erzurum'da belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı durduramadı

Merkez Yakutiye ilçesinin Dadaşköy Mahalle Muhtarı İslam Yıldırım'ın davet ettiği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı ciritçiler tarafından karşılandı. Vali Okay Memiş ve beraberindekiler Yakutiye Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan sosyal tesisler ile muhtar Yıldırım'a ait olan besi çiftliğini gezdi.