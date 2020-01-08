Erzurum'da belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı durduramadı
ERZURUM 'da Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, katıldıkları bir etkinlikte bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince kalabalıktan uzağa gittiler. Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu.
TÜRK sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'i bindiği atın kaçırdığı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi Erzurum'da gerçek oldu. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Dadaşköy Mahallesi'ne düzenlenen bir etkinliğe katılan merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince kalabalıktan uzağa gitti.
Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu. Korku dolu anlar yaşadıkları kızaktan gülerek inen Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına gelerek, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş" diyerek espri yaptı.
Merkez Yakutiye ilçesinin Dadaşköy Mahalle Muhtarı İslam Yıldırım'ın davet ettiği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı ciritçiler tarafından karşılandı. Vali Okay Memiş ve beraberindekiler Yakutiye Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan sosyal tesisler ile muhtar Yıldırım'a ait olan besi çiftliğini gezdi.
Protokolle gösteri maçı
Gezi ve incelemenin ardından mahallenin atlı cirit spor kulübü karlı zeminde protokolle bir gösteri maçı yaptı. Vali ve beraberindekiler cirit alanına atlı kızaklara gitti. Ancak, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince bulundukları kalabalıktan uzağa gittiler.