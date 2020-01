ABD büyükelçiliğinden ilginç Putin mesajı: Erdoğan’ı dinlemeli

Dünyada dengeler değişiyor. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. Gözler bugün Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmede. Dünya gelişmeleri takip ederken ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nden gönderilen mesaj dikkat çekiyor.

ABD’nin Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2012 yılından bu yana kapalı olan Suriye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından, Putin’in İstanbul’a gelmeden önce Suriye’de olduğu saatlerde paylaşılan mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın 26 Aralık’ta yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunuldu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Rusya, Suriye ve İran İdlib’de katliama devam ediyor. Türkiye’nin bu anlamsız şiddeti sona erdirmek için çabalarına destek veriyoruz. Putin, 8 Ocak’taki görüşmelerinde Erdoğan’ı dinlemeli ve şiddete hemen son vermeli. ABD izliyor.”

Putin, Türkiye’ye 8 Ocak’taki planlı ziyareti öncesinde, Şam’a sürpriz bir ziyarette bulunmuş, Esad’la görüşmüştü. Esad ve Putin, Şam’daki Emevi camisini de ziyaret etmişlerdi.

As @POTUS said on December 26, Russia, Syria, and Iran continue their carnage in #Idlib province. We stand by Turkey’s efforts to stop this senseless violence. Putin should listen to Erdogan in their meeting on January 8 to end the violence now! The U.S. is watching.