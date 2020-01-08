HABER /  DÜNYA

ABD büyükelçiliğinden ilginç Putin mesajı: Erdoğan’ı dinlemeli

Rusya lideri Vladimir Putin TürkAkım projesi için İstanbul'a geldi. ABD Suriye Büyükelçiliği'nden sıra dışı bir mesaj paylaşıldı. Kapalı olan Suriye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Putin, İdlib konusunda Erdoğan'ı dinlemeli" denildi.

Dünyada dengeler değişiyor. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. Gözler bugün Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmede. Dünya gelişmeleri takip ederken ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nden gönderilen mesaj dikkat çekiyor.

ABD’nin Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2012 yılından bu yana kapalı olan Suriye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından, Putin’in İstanbul’a gelmeden önce Suriye’de olduğu saatlerde paylaşılan mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın 26 Aralık’ta yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunuldu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Rusya, Suriye ve İran İdlib’de katliama devam ediyor. Türkiye’nin bu anlamsız şiddeti sona erdirmek için çabalarına destek veriyoruz. Putin, 8 Ocak’taki görüşmelerinde Erdoğan’ı dinlemeli ve şiddete hemen son vermeli. ABD izliyor.”

Putin, Türkiye’ye 8 Ocak’taki planlı ziyareti öncesinde, Şam’a sürpriz bir ziyarette bulunmuş, Esad’la görüşmüştü. Esad ve Putin, Şam’daki Emevi camisini de ziyaret etmişlerdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ryan Babel'in yeni adresi Ajax
ABD'den Kuveyt'teki üssünden çekilme kararı! İran krizi dengeleri değiştiriyor
Irak Başbakanı'ndan çarpıcı açıklama: Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım
Guardiola Merih Demiral için çıldırıyor! Rekor teklife bakın
Bahçeli'den FETÖ eleştirisi! Sekiz ayaktan yedisi oldu ama biri ilerlemiyor
Erdoğan-Putin zirvesi! Masada kritik konular vardı
ÖNCEKİ HABERLER
Tolga Ciğerci: Boş mukaveleye imza atarım
Samanyolu Galaksisi'nde devasa yapı keşfedildi
Hac kura sonuçları açıklanıyor Diyanet saat kaçta açılacak?
Cenk Tosun için Ahmet Nur Çebi devrede
Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika açıklaması
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor
Yorumlar