Avrupa TürkAkım'dan rahatsız! Türkiye'ye muhtaç olmaktan endişeliler

Avrupa'nın gaz ihtiyacını sağlayacak TürkAkım projesinde vananın Türkiye'nin elinde olması Almanları rahatsız etti. Bu durumdan kaygılı olduklarını duyurdular.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı için Türkiye’ye geldi. Dünya basının gözü kulağı Türkiye'de atılan bu adımı endişe ile bekliyorlar.

Tören için Haliç Kongre Merkezi'nde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım’ın açılışı için ilk adımı atmış oldu.

Dünyanın gözü Türkiye'de

Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olan doğalgaz projesi, dünya ülkelerinin de gündeminde yerini aldı.

Özellikle Avrupa basını, yıllık 15.75 milyar metreküp gaz kapasitesiyle tüm Avrupa’nın gaz ihtiyacını karşılayacak olan projeyi yakından takip ediyor.

Proje Avrupa enerji piyasasını etkileyecek

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Erdoğan-Putin görüşmesini yakından izleyen kaynaklardan.

"Avrupa için büyük risk"

İkilinin TürkAkım’ın açılışı için bir araya gelmesinin hemen ardından görüşmeyi gündemine taşıyan Alman gazete, “Ankara-Moskova enerji hattı- Avrupa için büyük bir risk” yorumunda bulundu.

Haberin detaylarında, Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak projede Türkiye'nin kilit durumda olmasının tehlike olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile gerilen ilişkilerine atıfta bulunan Almanlar, gaz ihtiyacı konusunda tüm Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç konuma gelmesinden kaygılı olduklarını yazdı.