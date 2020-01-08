İran'dan sonra Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu

İran, ABD'nin askeri üslerine 15 balistik füze fırlattı. Olay dünya kamuoyunu sarsarken Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu.

Ortadoğu ateş çemberindeyken İran'ın bu hamlesi ile savaş senaryoları konuşulmaya başlandı.

Saldırı sonrası İran kanadından yapılan açıklamalarda tansiyonun daha da yükseleceği yönünde mesajlar verilirken Irak'taki Haşdi Şabi milislerinden de sürpriz bir çıkış geldi.

"ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldi"

Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.