TürkAkım projesi neden bu kadar önemli Türkiye'de de indirim öngörülüyor
Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım projesi, Bulgaristan'da doğalgaz fiyatlarını düşürdü. Gelecekte Türkiye'de de indirim öngörülüyor.
Türkiye son yıllarda dünyada ses getiren dev projelerin kilit noktası haline geldi.Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP projesinde vananın açılmasının ardından şimdi de TürkAkım'da vana açma günü geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenecek projeyle TürkAkım'ın vanası açılacak. Türkiye'deki enerji çeşitliliği, akıllara doğalgaz faturalarını getirdi.
İndirimlerin Türkiye'de de yaşanması bekleniyor
Bilindiği üzere projede sona gelinmesiyle birlikte Bulgaristan'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 5 indirim geldi.Benzer indirimlerin Türkiye'de de yaşanması bekleniyor.
Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya aktarılacak
Toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım’dan gelecek gazın yarısı Türkiye’de kullanılacak, diğer yarısı olan 15,75 milyar metreküp Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya aktarılacak.Türkiye’nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda TürkAkım’ın ülkenin toplam tüketiminin üçte birini karşılaması öngörülüyor.
Hükümetlerarası anlaşma imzalandı
İlk kez 2014 yılında Rus Lider Putin tarafından dile getirilen projenin hayata geçmesi için 10 Ekim 2016’daki Dünya Enerji Kongresi esnasında hükümetlerarası anlaşma imzalandı.Türkiye’nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlaması öngörülen proje, Türkiye’ye doğal gaz ilk alıcı konumuna getirecek. Böylece transitten kaynaklı riskler de ortadan kalkacak.