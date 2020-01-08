TürkAkım projesi neden bu kadar önemli Türkiye'de de indirim öngörülüyor

Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya aktarılacak

Toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım’dan gelecek gazın yarısı Türkiye’de kullanılacak, diğer yarısı olan 15,75 milyar metreküp Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya aktarılacak.Türkiye’nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda TürkAkım’ın ülkenin toplam tüketiminin üçte birini karşılaması öngörülüyor.