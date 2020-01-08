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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın hediye ettiği, İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitap, "Doğu Akdeniz'in Jeopolitik Önemi", "Doğu Akdeniz’in Hidrokarbon Potansiyeli", "Türkiye’nin Doğu Akdeniz Konusundaki Pozisyonu", "Doğu Akdeniz'e İlişkin AB, GKRY ve Yunanistan'ın Tutumu" ve "Türkiye-Libya Mutabakatı" bölümlerinden oluşuyor.

Doğu Akdeniz'in stratejik önemi

Kitapta, Doğu Akdeniz'in tarih boyunca ve günümüzde nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuluyor. Bununla birlikte, Doğu Akdeniz'in hidrokarbon potansiyeli, farklı raporlardan elde edilen verilerle ve görsellerle detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Türkiye'nin meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar temelinde detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, Türkiye ve KKTC'nin sahip olduğu hakların ve meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor.

Yunanistan'ın haksız hamleleri

AB, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Yunanistan'ın haksız hamlelerinin de incelendiği kitapta, söz konusu çıkışların Türkiye bağlamında ne ifade ettiği ve uluslararası anlaşmalar kapsamında nasıl bir karşılığı olduğu da anlatılıyor.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı siyasi, hukuki ve ekonomik olarak birçok açıdan inceleyen kitap, tüm sürecin ve mutabakatın potansiyel sonucunun detaylı bir sunumunu ortaya koyuyor.

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