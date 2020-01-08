HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran ABD kriziyle ilgili son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve İran arasında patlak veren krizle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz hattının açılış töreninde İran ve ABD arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları: 

Oldukça sancılı günler yaşıyoruz

Bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak’ın ne Suriye’nin ne Lübnan’ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30’undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.

Irak istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Komşumuz Irak, zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için önemlidir. Arabı, Türkü, Kürdüyle Irak halkının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyduk.  Kargaşa ve çatışmalarla anılan Irak’ın yeniden huzura kavuşması için büyük çaba harcadık. DEAŞ ve PKK terörü mücadelesinde Irak’a her alanda destek verdik. 

Savaş tamtamları çalınıyor

Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Son bir haftada çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Dışişleri bakanımız da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim kılmaktır. Bölgemiz son 20 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle zaten bitap düştü. Vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak’tan Suriye’ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi.

Diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz

Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.

Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız

Bu süreçte Rusya Federasyonu ve değerli dostum sayın Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın da katkısıyla inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum. 

İlgili Haberler
ABD birlikleri Kuveyt'ten çekiliyor mu açıklama geldi İran'dan sonra Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu NATO İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadı ABD büyükelçiliğinden ilginç Putin mesajı: Erdoğan’ı dinlemeli ABD'nin uyarısından sonra İsrail harekete geçti! Güvenlik Kabinesi toplanıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurdu parçaları bakın nereye düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD birlikleri Kuveyt'ten çekiliyor mu açıklama geldi
İran'dan sonra Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu
Asitle yüzü yakılan Berfin Özek'ten karar sonrası zor soru
Avrupa TürkAkım'dan rahatsız! Türkiye'ye muhtaç olmaktan endişeliler
NATO İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadı
Ryan Babel'in yeni adresi Ajax
ÖNCEKİ HABERLER
AVM'de kafenin çatısı çöktü
Af çıktı mı ne zaman çıkacak 8 Ocak af haberleri
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis F-35'lere talip oldu
Dijital takografların takılması için ilave ek süre
Af çıkacak mı 8 Ocak son haberi Bakan Gül verdi
Siyer sınavı 2020 başvuru formu siyer sınavı ne zaman ödülleri
Yorumlar 9 yorum