Ali Hamaney Kasım Süleymani için 'şu anda cennette' dedi

İran dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta" ifadesini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'daki konuşmasında Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki konuşmasında Hamaney, "Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN CENNETTE"

Canlı yayında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta" ifadesini kullanan Hamaney'in sözleri büyük tartışma yarattı.

"TEHLİKE KARŞISINDA GÖZÜNÜ KIRPMADAN İLERLERDİ"

İran dini lideri Ayetullah Hamaney yaptığı açıklamada "Hayatını kaybedenler için, şehitlerimiz için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum: Onun karakteri ve şahsiyetiyle ilgili birçok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cenette bulunmakta. Onun kişisel özelliklerini hepimiz biliyoruz. Ben de bu doğrultuda birkaç şey söylemek istiyorum; Şehit Süleymani bilge ve cesur bir adamdı. Hiçbir tehlike karşısında gözünü kırpmadan ilerlerdi. Aynı zamanda bilge bir adamdı. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı" dedi.

"KAHRAMAN" DİYEN DE VAR, "CELLAT" DİYEN DE

Yaşadığı sürede Ortadoğu'nun en etkili isimlerinden biri olan Kasım Süleymani, bazı kesimler tarafından "kahraman", bazı kesimler tarafından "katil" olarak nitelendiriliyor. Süleymani'nin Suriye, Yemen, Lübnan, ve Irak'ta yönettiği operasyonlarla ilgili insan hakları ihlalleri eleştirisi yapılıyordu.