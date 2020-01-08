Ve TürkAkım'da vanalar açıldı! Törende Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

İSTANBUL tarihi anlara şahitlik etti. Rusya'dan gelecek doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak dev proje TürkAkım'ın vanaları açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte yaptı. Erdoğan ve Putin törende önemli mesajlar verdi.

Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Uzun zamandır konuşulan proje TürkAkım'ın için İstanbul'da açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Erdoğan ve Putin tarafından boru hattının vanaları büyük bir coşkuyla açıldı.İki lider açılış öncesi öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Tarihi nitelikte bir projedir

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin son nişanesi olan TürkAkım’ın açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik.

Hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık

Bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışını yapıyoruz. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Avrupa ülkeleri yoğun ilgi gösteriyor

400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. Ülkemizin çıkarlarına dayalı, kazan kazanın en güzel örneğidir. Her türlü sınamayı ülkemiz başarıyla atlatmıştır. Bu örnek işbirliği bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.

İsim sahibin sayın dostum Putin'dir

Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülke Türkiye'nin bu bölgede söz söyleme hakkı olacaktır. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil işbirliği alanına çevirelim. TürkAkım ülkemizin işte bu vizyonun en somut nişanesidir. TürkAkım isminin sahibi de değerli dostum sayın Putin'dir.

Karşılıklı yatırımlarımız 100 milyar doları aştı

İki ülke arasındaki münasebetler 500 yıla ulaşıyor. İstiklal harbinde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutmak mümkün değildir. Soğuk savaş döneminde komşuluk hukukunun bozulmasına müsade etmemişlerdir. Sayın Putin'in güçlü iradesiyle ilişkilerimizde çok farklı ivme yakaladık. 300-400 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmimizde 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde rekor kırıyoruz. 75 milyar dolarlık müteahhitlik işler yaptık. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar doları aştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından satırbaşları:

'İşbirliği adım adım gelişiyor'

Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım’ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz’in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor.

Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım’dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma.

'Türkiye ekonomisine olumlu etki edecek'

İlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a sevk edilecek. Rus doğal gazının Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım’ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak.Boruların döşenme hızında bir rekor kırdık, günde 6 kilometre boru döşendi. Hayırlı olacak ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hiç de kolay olmayan zor bir dünyada yaşıyoruz.