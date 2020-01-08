Falette İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı!

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği Simon Falette hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi. Taraftarlar Sportif Direktör Comolli’yi sosyal medya istifaya davet etti.

Devre arası transferinde savunma bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Simon Falette’i İstanbul’a getirdi. Ancak Gineli oyuncunun İstanbul’a gelişi, sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi.

Sadece 1 maçta oynadı

Özellikle Frankfurt’ta bu sezon sadece 1 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçeli taraftarlar, başta Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimi transfer politikası üzerinden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.





Comolli istifaya çağrıldı

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada ‘#Comolliİstifa’ etiketi ile sportif direktörün görevden alınması için yorumlar yaptı.

İşte Comolli için yapılan yorumlar...





