HABER /  SPOR

A Milli Kadın Voleybol Takımından galibiyet sevinci

Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçına iyi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, 3 defa 4 farkla geri düştü. Rakibinin köşeden ataklarında zorlanan milliler, 10-6'dan sonra iyi savunma yaptı ve geri döndü. 10-10'da skoru eşitleyen Türkiye, 11-10 öne geçti. Bu skordan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirirken 21-21'de bir kez daha eşitlik sağlayan A Milli Takım, 24-21 öne geçti. Üç kez set sayısı şansını kullanamayan milliler, bir kez de 26-25'te set sayısını alamadı. Köşeden etkili hücum eden Ikic ve Fabris'i durduramayan milliler, seti 28-26 kaybetti ve 1-0 geri düştü.

İkinci sete iyi giren milliler, Fabris ve Ikic karşısında etkili savunma yaptı. Meliha İsmailoğlu ve Meryem Boz ile sayılar bulan ay-yıldızlı takım, kaptan Eda Erdem ile etkili servislerden skor üretti. Oyuna hükmeden Türkiye, seti 25-12 alarak 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü sete tutuk başlayan ancak çabuk toparlanan Türkiye, Hande Baladın'ın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele aldı. 5-4'te aldığı üstünlüğü bırakmayan ay-yıldızlı voleybolcular, bu seti de 5 sayı farklı aldı (20-25) ve 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen son sette milliler skor üstünlüğünü elinde bulundursa da farkı açamadı. İyi bir performans sergileyen Türkiye, 18-16'dan sonra farkı açarak skoru 24-18'e getirdi. Üç kez maç sayısı şansını değerlendiremeyen milliler, 4'üncüsünde hata yapmadı ve seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

İlk maçta Almanya'ya 3-1 yenilen milliler, grubun son müsabakasında 10 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Vatan Partisi yöneticisi Erdoğan'la ilgili tweetleri sildi yanlışı ben dahi yapsam
Ali Hamaney Kasım Süleymani için 'şu anda cennette' dedi
Ve TürkAkım'da vanalar açıldı! Törende Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran ABD kriziyle ilgili son dakika açıklamalar
ABD birlikleri Kuveyt'ten çekiliyor mu açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Aleksandr Novak: TürkAkım, dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri
Siyer sınavı 2020 başvuru formu siyer sınavı ne zaman ödülleri
176 kişini öldüğü uçak kazasından sonra Ukrayna'dan flaş İran kararı
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
AVM'de kafenin çatısı çöktü
Siyer sınavı 2020 tarihleri başvuru ne zaman?
Yorumlar