Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açılışın ardından ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılmasının ardından tekrar bir araya geldi.

Görüşmeye iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katılırken ikinci görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katıldı. İkinci görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.