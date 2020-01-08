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Somali'de meclis binası yakınında bombalı saldırı 5 ölü 11 yaralı

Anadolu Ajansı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer yaptığı açıklamada, meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Ömer, saldırıda ölenler arasında Kadın ve İnsan Haklarını Geliştirme Bakanlığı Direktörü Bile İsmail'in de olduğunu ifade etti.

Somalili milletvekillerinin sık sık kullandığı geçiş noktası aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da yakın bir noktada bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonrasında bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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