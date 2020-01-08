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Özgür Özel'den şoke eden kanun teklifi; “Kâtipler hâkim olsun”

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, adliyede çalışan kâtiplerin hâkim olabilmesi için kanun teklifi verdi. Yapılan teklif büyük tartışma yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ veya ‘İdari Yargı Ön Sınavı’na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi tartışmalara neden oldu.

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İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel’in teklifine tepki gösterdi, “İdari yargı için bir bu eksik kalmıştı. Bu teklif yasalaşırsa giderilmiş olacak… Teklif sahibini içtenlikle kutlarım!” dedi.

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