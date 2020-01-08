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THY Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY); İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle Irak ve İran'a yaptığı tarifeli uçuşlarını, 9 Ocak Perşembe günü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu. 

İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle THY; Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren 9 Ocak Perşembe günü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı. 

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı. 

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

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