HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TürkAkım paylaşımı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacağını belirterek, "Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde projenin haritasının yer aldığı bir de infografik paylaşan Erdoğan, şunları aktardı:

"Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla kendimizle birlikte bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve mevcut rezervlerin geliştirilmesi doğrultusunda kara ve denizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Sahip olduğumuz potansiyeli tam manasıyla harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak, katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz."

Erdoğan paylaşımında ayrıca projenin teknik detayları hakkında bilgiler de yer verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu: Oturup işine bakanlar gitti
Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
Vatan Partisi yöneticisi Erdoğan'la ilgili tweetleri sildi yanlışı ben dahi yapsam
Ali Hamaney Kasım Süleymani için 'şu anda cennette' dedi
Ve TürkAkım'da vanalar açıldı! Törende Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye!
ÖNCEKİ HABERLER
Hac kura sonuçları Diyanet sorgulama ekranı açılıyor
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e Filistin tepkisi
Arzu Ertan cinayetinde akılalmaz savunma
Air France uçağının iniş takımlarından ceset çıktı
Özgür Özel'den şoke eden kanun teklifi; “Kâtipler hâkim olsun”
Hac kura sonuçları açıklanıyor Diyanet saat kaçta açılacak?
Yorumlar