ABD Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timini gönderdi

Süleymani'nin suikastle öldürülmesinin ardından ABD bölgeye asker sevkıyatını sürdürüyor. Bu bağlamda, ABD'nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nın Irak'a gönderildiği açıklandı.

ABD'nin General Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın da misilleme amaçlı Irak'ta bulunan Amerikan üssünü bombalamasından sonra, Amerikan ordusuna yakınlığıyla bilinen military.com'a konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisinin, ülkenin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nın da Irak'a gönderildiğini açıkladığı ortaya çıktı.

Hamleyi, politico yayın organı da doğruladı

ABD, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran'a karşı elit bir suikast birliğini Ortadoğu'ya gönderdi. 1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger'ların bölgeye gönderilmesi, ABD'nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu. Olağan şartlarda görev yerleri gizlilik dolayısıyla açıklanmayan özel operasyon birliğinin gönderilme emri aldığını ABD merkezli Politico yayın organı da doğruladı. Amerika'nın bu hamlesi akıllara "Savaşa hazırlık mı yapılıyor?" sorusunu getirdi.

Yüksek önemli hedefleri yok ettiler

Amerikan ordusunun 1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, geçmişte birçok suikast veyakalama operasyonunu başarıyla gerçekleşti. Ayrıca 75. Ranger Alayı, 1 Mayıs 2011'de El-Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren iki birlikten birisi oldu.

İşte 75. Ranger Alayı'nın geçmişten günümüze gerçekleştirdiği operasyon ve suikastlar.

• 2001-2002 yılları arsasında Afganistan'da. 1700'den fazla Taliban militanını öldürdüler.

• 2003 yılında CIA ile düzenledikleri ortak operasyonda El Kaide'nin o dönemki en tehlikeli ismi olan Halid Şeyh Muhammed'i yakalayıp Guantanamo'ya götürdüler.

• Sünni Üçgeni olarak da adlandırılan Ramadi, Musul ve Felluce'nin yanı sıra Tikrit'te de özel operasyonların büyük bölümünü gerçekleştirdiler.

• 2008 yılında El Kaide'nin iki numarası Abu Khalaf'i Irak'ta öldürdüler.

• 2006'da Pakistan'da düzenledikleri baskında aralarında El-Kaide'nin Çeçen komutanı İmam Asad'in da bulunduğu 30 teröristi öldürdüler.

• 1 Mayıs 2011'de El-Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren iki birlikten birisi oldular.

• 26 Nisan 2017'de aralarında DEAŞ'in Afganistan ve Pakistan Emiri Abdul Hasib'in de olduğu 35 teröristi öldürdüler.