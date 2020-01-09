ABD Ortadoğu'da gerilimi azaltacak! İran ile ön koşulsuz görüşmek istiyor

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa olduğunu kaydeden ABD, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye 'hazırız' mesajı verdi.

İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füze ile vurması ile başka bir noktaya taşındı. Füzeli saldırıların ardından iki ülkeden art arda açıklamalar gelirken İran dini lideri Ayetullah Hamaney, 'ABD'nin yüzüne tokat indirdik' demişti.

ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama ise gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

NATO ve Trump anlaştı

NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

"Daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim"

NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Irak'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı. Trump, bugün düzenlediği basın toplantısında "NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.