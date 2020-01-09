İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çelişkisi! Depremi tetikler dedikten 2 dakika sonra...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz'ın Kanal İstanbul depremi tetikler mi sorusuna 'tabiki de tetikler' yanıtını verdi. Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayına bağlanıp 'depremi tetiklemez' sözleri sonrası İmamoğlu 'ben depremi tetikler demedim' diyerek bir çelişkiye imza attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'teki canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayına bağlanmasına itiraz ederek kendisine sorulmadan canlı yayına bağlandığı için moderatör Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösterdi. Gazetecilerin kendilerine gelen mesajları canlı yayında aktarmasına da sinirlenen İmamoğlu, mesaj çekenleri cuma günü yapılacak toplantıya davet etti.

Canlı yayında Kanal İstanbul çelişkisi

-Gazeteci İsmail Saymaz'ın Kanal İstanbul depremi tetikler mi? sorusuna 'tabiki de tetikler' yanıtını verdi.

-Prof. Dr. Celal Şöngör, Kanal İstanbul'un Marmara depremini tetikleyeceği yönündeki iddialarla ilgili "Sadece bir jeolog olarak söylüyorum tetiklemez" açıklaması yaptı.

-İmamoğlu, daha sonrasında "Ben tetikler demedim. Açıklamam toplantı tutanaklarım burada var." deyince büyük bir çelişki yaşamış oldu.

Şengör bağlantısı İmamoğlu'nu kızdırdı

Şengör'ün telefonu kapatmasının ardından programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösteren İmamoğlu, bağlantıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini iddia etti. Bu sözler üzerine İmamoğlu'na itiraz eden Yılmaz, Şengör'ün programa Nagehan Alçı'nın iddialarıyla ilgili katılmak istediğini bunu da İmamoğlu'na söylediğini; ancak kendisinin itiraz etmediğini hatırlattı.

İşte Yılmaz ve İmamoğlu arasında yaşanan o polemik;

Ekrem İmamoğlu: Benim müdahale etme hakkım var yok bilmem yayıncılığı. Celal Şengör'ün de buraya telefonla bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşım var. Bağlamanız yanlıştı. Çünkü Celal Şengör'e benim telefonda cevap vermem, doğru değil. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Celal Şengör buraya gelseydi onunla sohbet ederdim. Bilim insanı olarak saygı duyduğum insanım. Bence söyledikleri yüzde 30 anlaşıldı, yüzde 70 anlaşılmadı telefon kalitesinden.

Bir ben depremi tetikler demedim, açıklamam ve toplantı tutanakları var. Dört madde sıraladı, üç kanalın aleyhine yani kanalın yapılmasının aleyhine. Bir tanesi de diyor ki kesinlikle depremi tetiklemez. Ben de konuşmam da dedim ki ben zaten demiyorum ki gidip de sekiz kilometre açıktaki ana deprem fay hattını tetikleyecek. Ama depremle ilgili bu kentin sorunu var dedim.

Didem Arslan Yılmaz: Bakın Sayın Başkan ben size arada sordum.

E.İ: Hayır bana sormadınız. Bana ne söylediğinizi biliyorum. Bana sormadınız Didem Hanım.

D.A.Y: İtirazınız olmadı ama..

E.İ: Bana ne söylediğinizi biliyorum. Benim itiraz hakkım var mı yok mu bilmiyorum dedim bakın.

D.A.Y: Olsaydı tabii ki... (bağlamazdım)

E.İ: Ben bu konuda deneyimli bir televizyon insanı değilim birilerinin dediği gibi.

D.A.Y: Sayın Başkan siyaseti çok fazla öğrenmişsiniz. Sizinle polemiğe girmek istemiyorum ama siz istemeseydiniz bağlamazdım.

E.İ: Ben siyaseti öğrenmedim, düzgün tavrı öğrendim. Artı bir şeyi daha söyleyeyim. Gazeteci arkadaşlarım eğer mesajlar üzerinden benimle paylaşımda bulunacaksanız o kişilere tavsiyem ben cuma günü deprem çalıştayındayım. Hamdi Bey de buyursun gelsin. İGA'nın yöneticisi de buyursun gelsin. Muhtemelen davet edilmiştir.

Nagehan Alçı: Sayın Başkan her yayın da böyle olur.

E.İ: Bakın bu her yayın değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile siz tercih edildiniz, konuşuyoruz. Siz donanımlı halde gelirsiniz bana soru sorarsınız. Şöyle düşünün. Otuz tane mesaj okusanız o zaman sizin anlamı yok burada olmanızın. Didem Hanım okusun mesajları ben de cevap vereyim. Siz gazeteci olarak bunu yapın ama karşınızda Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'un 16 milyon insanını temsil ediyor. Sorularınızı sorun cevabınızı alın.

D.A.Y: İzleyiciler yanlış anlamasınlar. Ben de otuz yıldır bu işi yapıyorum. Celal Şengör canlı yayına bağlanmak istediğini söyledi. Arkadaşlar getirdiler. Nagehan Hanım doğruyu söylemiyor ben bunu yayında söylemek istiyorum dedi. Ben de Sayın Başkan'a dedim ki "Sayın Başkan Celal Şengör yayına bağlanmak istiyor. Nagehan Hanım'ın söylediklerinin doğru olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bağlamamı ister misiniz dedim. Sayın Başkan itiraz etmedi.

E.İ: Cevap vermedim.

D.A.Y: Sayın Başkan, Sayın Başkan böyle oldu mu olmadı mı?

D.A.Y: Aynen öyle oldu ama ben cevap vermedim.

D.A.Y: İtiraz da etmediniz ama... Başkanın söylediği buydu yanlış anlaşılma olmasın.