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Mevlüt Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısında bulundu

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ""İki lider Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi. Erdoğan ve Putin görüşmesine değinen Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

"Basra Körfezi geriliminin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata varıldı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" diye konuştu. 

Lavrov, "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" dedi.

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