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Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye katılacak iki ismi açıkladı

Acun Ilıcalı, TV8'in sevilen yarışması 'Survivor'ın yeni yarışmasının tarihini ve katılacak iki ismi açıkladı.

Survivor 2020 için nefesler adeta tutuldu. Heyecanla yarışmanın tarihini bekleyenlere müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüller takımlarından oluşacağı öğrenildi. Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020 kadrosuna giren ilk isimler olduğu belirtildi. Ilıcalı, Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimali olduğunu söyledi.

Ne zaman başlayacak?

Şubat ayında Survivor 2020'nin başlayacağını belirten Ilıcalı, yarışmaya katılmak için seçmelerin İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da başladığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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