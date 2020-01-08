HABER /  DÜNYA

Miçotakis: En büyük sorun Türkiye

Amerika'da bulunan Miçotakis, Yunanistan için en büyük sorunun Türkiye olduğunu söylerek, dünya devletlerine "Türkiye'yi yalnızlaştıralım" mesajı yolladı.

ABD’ye resmİ ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Florida’dan Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"En büyük sorunumuz Türkiye"
“Bugün için en büyük sorunumuz, tamamen dürüst olmak gerekirse, Türkiye’dir” ifadelerini kullanan Miçotakis açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Her ne kadar istemediğimiz bir anlaşmayı imzalamamız bizi duygusal olarak rahatsız etse de, sorunumuz Üsküp ve kuzey komşumuz (Kuzey Makedonya) değil. Bugün için en büyük sorunumuz Türkiye.”

"Türkiye'yi yalnızlaştırmalıyız"
“ABD’den başlayarak İsrail ve Mısır’a kadar varan Yunan tezlerini destekleyen bir yay oluşturulmuştur.

Rusya dahi Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve anlaşma olmayan anlaşma. Bu tabiri kullanıyorum çünkü iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın hiçbir yasal dayanağı yok ki konuda ABD ile aynı konumda yer aldı.


Türkiye’yi yalnızlaştırabilmek ve ABD’ye durumu anlatabilmek için bütün diplomatik silahlarımızı kullandık "

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan seçim açıklaması
İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm
Eski Nissan CEO'sunda flaş iddia
İran'a karşılık verilecek mi? Trump açıklama yaptı
Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
ABD Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timini gönderdi
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e Filistin tepkisi
Arzu Ertan cinayetinde akılalmaz savunma
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye katılacak iki ismi açıkladı
Air France uçağının iniş takımlarından ceset çıktı
Özgür Özel'den şoke eden kanun teklifi; “Kâtipler hâkim olsun”
2.dönem okullar ne zaman açılıyor 15 tatil ne zaman bitiyor?
Yorumlar 12 yorum