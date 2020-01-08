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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

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