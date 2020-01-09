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ABD Büyükelçiliği yakınına füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı belirtildi. Saldırı sonrası büyükelçiliğinde uyarı sirenleri çaldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 adet katyuşa füzesi atıldı.

Uyarı sirenleri çaldı
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Elçiliğin 100 metre yakınına düştü
Reuters'ta yer alan habere göre, füze saldırısı öncesi Yeşil Bölge içinde sirenlerin çaldığı ve füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi. Irak ordusu, saldırıda herhangi bir kayıp bildirilmediğini duyurdu.

Dün gece de iki üsse saldırı yapılmıştı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise hiçbir ABD'linin zarar görmediğini söylemişti.

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