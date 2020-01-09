İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çelişkisi! Önce depremi tetikler dedi sonra...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gece katıldığı programda ilginç anlar yaşandı. İmamoğlu 'Kanal İstanbul depremi tetikler mi?' sorusuna 'tabiki de tetikler' yanıtını verdi. Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'depremi tetiklemez' çıkışı sonrasında ise 'ben depremi tetikler demedim' sözleriyle canlı yayında geri vites yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'teki canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayına bağlanmasına itiraz ederek kendisine sorulmadan canlı yayına bağlandığı için moderatör Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösterdi.

Gazetecilerin kendilerine gelen mesajları canlı yayında aktarmasına da sinirlenen İmamoğlu, mesaj çekenleri cuma günü yapılacak toplantıya davet etti.

İBB Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında yaşadığı çelişki ise gözlerden kaçmadı.

"Tabiki de tetikler- Ben tetikler demedim"

-Gazeteci İsmail Saymaz'ın Kanal İstanbul depremi tetikler mi? sorusuna 'tabiki de tetikler' yanıtını verdi.

-Prof. Dr. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un Marmara depremini tetikleyeceği yönündeki iddialarla ilgili "Sadece bir jeolog olarak söylüyorum tetiklemez" açıklaması yaptı.

İmamoğlu, Şengör'ün açıklamalarından sonra canlı yayında dediklerini inkar ederek "Ben tetikler demedim. Açıklamam toplantı tutanaklarım burada var." dedi.