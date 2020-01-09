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2020 Hac Kura sonuçları canlı yayında açıklandı

2020 Hac kura sonuçları Diyanet TV'de canlı yayında çekildi. Bu sene hacca 83 bin 430 kişi gidecek. Hacca gidişler 2020 yılında 22 Haziran'da başlayacak. Hac kuraları canlı yayında çıklandı.

2020 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekildi. Hac kura sonucu tam liste ise saat 21.00'de e devlet üzerinden sorgulanacak. Kura sonucuna göre bu sene 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020 yılında ilk defa müracat eden 147.491 vatandaş hac ön kayıt başvurusu yaptı. 2007 yılından beri bekleyen 2.124.309 ile birlikte toplam 2.298.800 hacı adayları kurada 2020 yılı hac kontenjanı olan 83.430 kişi arasında olacak. 

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Foto Galeri 2020 Hac kura sonuçları Diyanet e devlet hac sorgulama ekranı Galeriye Gözat
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